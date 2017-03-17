Правительство определило размер помощи на уход за людьми с психическими расстройствами

Как разъяснили в Минсоцполитики, согласно статье 5 Закона Украины „О психиатрической помощи” государство гарантирует денежную помощь лицу, которое проживает вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода.

Читайте такжеДетей с задержкой психического развития переведут в обычные школы

Размер этой помощи до сих пор рассчитывался как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не мог быть больше, чем минимальная заработная плата.

Однако принятым Парламентом 6 декабря 2016 года Законом „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” были внесены изменения в ряд законов Украины, в частности, и в статью 5 Закона Украины „О психиатрической помощи”.

Этими изменениями предусмотрено, что с 1 января 2017 года размер такой помощи рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц.

Принятие Правительством акта, разработанного Минсоцполитики, позволит реализовать внесенные в Закон Украины „О психиатрической помощи” изменения.