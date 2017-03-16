Утвержден коэффициент пересчета ежемесячных выплат пострадавшим на производстве

Кабинет Министров сегодня на своем заседании принял постановление „Некоторые вопросы социальной защиты застрахованных лиц”, которым во исполнение части второй статьи 37 Закона Украины „О общеобязательное государственное социальное страхование” утвержден коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве (членам их семей) с 1 марта 2017 года в размере 1,236.

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Это позволит осуществить перерасчет сумм ежемесячных страховых выплат для 211 009 человек, пострадавших на производстве, и членов их семей.

Средний размер ежемесячной страховой выплаты после проведения такого перечисления увеличится на 415 грн и составит в среднем 2172 гривны.

Также увеличена доля единого социального взноса, который направляется на общеобязательное государственное пенсионное страхование, с 82,52 процента до 83,84 процента, исходя из анализа и прогноза поступлений единого социального взноса.