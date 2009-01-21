В Киеве создадут муниципальное патологоанатомическое бюро

Завтра на заседании сессии депутаты Киевсовета собираются создать муниципальное патологоанатомическое бюро, в которое войдут 20 больничных моргов с прилегающими территориями.

Об этом пишет “Газета 24” (от 21 января).

Член комиссии Киевсовета по торговле и услугам Наталья НОВАК в интервью изданию выразила уверенность, что мэрия просто хочет монополизировать рынок ритуальных услуг.

«При каждом патологоанатомическом отделении действуют свои фирмы. Они предложат бальзамирование, транспорт, оформление документов, венки, отпевание – все что захотите. Цены, разумеется, не маленькие: только за рытье могилы попросят тысячу гривень. Теперь же весь этот рынок сконцентрируется в руках руководителя нового бюро».

По данным газеты, оборот рынка ритуальных услуг в Киеве составляет более 100 млн. грн. в год. В профильном управлении мэрии подсчитали, что похороны и кремация стоят 2 тыс. 125 грн., установка памятника – до 3 тыс. 300 грн. Если учесть, что в год в столице умирает приблизительно 20 тыс. человек, выходит, только на похоронных услугах можно заработать более 40 млн. грн., еще почти 70 млн. грн – на памятниках, и это не считая венков, изготовления гробов и «вознаграждения» за место на закрытом для захоронения кладбище, отмечает издание.

В интервью газете руководитель Ассоциации предпринимателей ритуальных услуг Людмила СИДОРЕНКО отметила, что горадминистрация уже пыталась «прибрать к рукам рынок ритуальных услуг. Два года назад чиновники в несколько раз расширили перечень документов, которые необходимо предоставить фирме для установки памятника на кладбище». «Тогда мы долго вели переговоры и сошлись на восьми документах, среди которых и эскиз на монумент. И это при том, что по закону частники должны предоставлять лишь четыре документа», – сказала Л.СИДОРЕНКО.

По ее словам, сейчас мэрия вновь «вставляет палки в колеса». «Коллеги рассказывают, что без взятки в 1500 гривень их просто не пускают на территорию кладбища. У меня уже восемь таких заявлений. А на днях с поличным поймали директора одного из кладбищ, который вымогал взятку за разрешение установить памятник», - сообщила она газете.

В самой мэрии все обвинения категорически опровергают. Начальник Главного управления КГГА по вопросам здравоохранения Людмила КАЧУРОВА пояснила изданию, что нововведение лишь не позволит врачам скрывать свои ошибки, ведь патологоанатомы не будут подчиняться больницам.

Но в Антимонопольном комитете Украины уже заинтересовались столичным рынком ритуальных услуг, пишет газета. «Такие действия могут расцениваться как экономическая концентрация, а потому наше ведомство просто обязано провести расследование», – сообщили «Газете 24» в АМКУ.

Справка УНИАН. В повестке дня заседния сессии Киевсовета 22 января третьим пунктом значится вопрос “О создании Киевского городского паталогоанатомического бюро” с докладом по этому вопросу главы постоянной комиссии Киевсковета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Аллы ШЛАПАК (Блок Леонида Черновецкого).