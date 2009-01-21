На Тернопольщине открылся новый кардиологический центр

Недавно на базе Тернопольской областной коммунальной клинической больницы открылся новый кардиологический центр, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Главный врач областной коммунальной клинической больницы Мирослав Гирняк, сказал, что четыре года шла реконструкция помещений центра. Благодаря содействию Тернопольской облгосадминистрации, Главного управления здравоохранения, Тернопольского областного Совета, работы, на которые было выделено 8 млн. гривен, были успешно завершены.

Новый кардиологический центр отвечает евростандартам, оснащен новейшей техникой, которая будет обеспечивать кондиционирование, вентиляцию, непрерывное электроснабжение, голосовую связь больного с дежурной медсестрой.

Для спасения больных с патологиями сердечно-сосудистой системы будут использоваться новые технологии. Рядом с центральной реанимацией находится кабинет кардиохирургии, где больной имеет возможность пройти полное обследование. Это сохранит драгоценное время для предоставления необходимой помощи. На протяжении года планируется провести подготовку кадров для работы в новом кардиологическом центре, освоение новейших технологии. Большое внимание будет уделяться предупреждению возникновения инфаркта, нарушения ритма сердца, пропаганде здорового образа жизни.