Ребенку срочно нужна помощь!

Рома родился 13 августа 2000 года в г. Переяслов – Хмельницкий. Он рос здоровым мальчиком, хотя вес его при рождении был очень маленький – всего 2,200 г. Сначала все было хорошо. Ромчик иногда болел простудой, как и все маленькие детки.

Но, когда он заболел в 2005 году, у него начал косить глазик. В школе из-за нагрузки, мальчик стал видеть хуже, а глазик косил все больше и больше.

Мальчика направили к невропатологу, потом на МРТ, а там врачи обнаружили опухоль в голове, очень больших размеров. Именно она и нарушала зрение мальчика.

7 февраля 2007 года ребенку сделали операцию на голове по удалению опухоли. К сожалению, опухоль, не удалось убрать полностью, т.к. оставшуюся часть нельзя было трогать. Далее - курс лучевой терапии. Врачи сказали, что надежда на выздоровление у Ромочки есть.

ПОМОГИТЕ РОМЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Ведь опасная опухоль, неудаленная часть которой по прежнему угрожает ребенку, в любой момент может возобновить свой рост. Ради бесценной жизни мальчика нужно спешить! Нужно торопиться во имя веры и надежды этого трогательного ребенка!

Ромочка верит в победу, верит, что лечение за рубежом приоткроет для него не только путь к спасению, но и вернет утраченные яркие краски мира.

КОНТАКТЫ:

Адрес: Киевская обл., г.Переяслов – Хмельницкий ул.Горького,4 кв.2

Тел: Наталья Петровна, бабушка Романа Халамендика– +38-099-226-86-50

волонтер - Лилия Переходько - +38-097-602-72-44, mail@ucccf.com;

Информация: http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=1&id=316

Реквизиты для оказания финансовой помощи в гривнах:

Получатель: КБ "Приватбанк", г. Днепропетровск

МФО: 305299

Код ОКПО: 14360570

Счет получателя: 26256790003131

Назначение платежа: Средства для пополнения карты №4405885012162324. Получатель Халамендик Наталья Петровна, ИНН № 2230010423 . Безкорыстная фин. помощь на лечение внука Халамендик Романа.