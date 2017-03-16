Кабмин одобрил законопроект о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман предложил членам правительства одобрить законопроект и направить его в Национальный совет реформ для обсуждения.

«Было бы целесообразно, чтобы мы предварительно приняли это решение. Но поскольку Национальный совет реформ проявил интерес к этой реформе, я бы хотел внести предложение, чтобы мы направили предварительно одобренный нами проект на Нацсовет, чтобы мы еще раз обсудили этот вопрос, и уже после этого мы бы его направили в украинский парламент», - сказал Гройсман.

Позднее на брифинге в правительстве глава Минздрава отметила, что поданный законопроект реализует идею одобренной в 2016 году концепции «деньги ходят за пациентом». «И написанный проект закона реализовывает реформы того, как изменить систему финансирования, чтобы деньги шли за пациентом, а не на финансирование некоей системы здравоохранения, которая небесплатная», - сказала Супрун.

Кроме того, по ее словам, «мы предполагаем переход на международные протоколы лечения и многие изменения в Бюджетный кодекс и программу поддержки здравоохранения уже на 2017 год».

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«На следующей неделе мы готовы представить этот законопроект на заседании Нацсовета реформ», - сказала Супрун.

Она также сообщила, что наряду с законопроектом Кабмин принял сегодня, 16 марта, ряд постановлений, которые позволят как можно более качественно и эффективно использовать 500 млн грн, которые уже выделены в бюджете на 2017 год на проекты реимбурсации и доступности лекарств.