Стволовые клетки: запретить нельзя разрешить

Снятие запрета на государственное финансирование работ со стволовыми клетками было заявлено в качестве одного из приоритетов кандидата в президенты Барака Обамы. И теперь, за считанные дни до его вступления в должность, среди его советников идут жаркие дискуссии о том, как именно должна произойти отмена ограничений, которые администрация Джорджа Буша наложила на подобные исследования еще в 2001 году.

С одной стороны, сделать это можно президентским указом, то есть непосредственно после 20 января. Тем более, что само ограничение было также введено в свое время именно на этом уровне.

С другой стороны, демократы, обладающие отныне большинством в конгрессе, могли бы провести этот вопрос и через голосование законодателей. Тем более, что принять положительные решения таким образом удавалось уже дважды — в 2006-м и 2007 годах, но оба раза эти решения были ветированы президентом Бушем. Особой остроты данному вопросу придает тот факт, что многих членов конгресса уже в 2010 году ожидают перевыборы, а вопрос финансирования исследований на стволовых клетках играет в предвыборной борьбе значительную роль.

Как известно, администрация Буша запретила использование бюджетных денег на финансирование тех проектов, в которых используются клетки человеческих эмбрионов, полученные после 2001 года. На тот момент в распоряжении ученых было около 60 линий подобных клеток, но сейчас из них осталась лишь 21 линия.

В то же время, в прошлом году несколько независимых групп исследователей получили эмбриональные стволовые клетки человека из клеток кожи, тем самым обойдя необходимость уничтожать жизнь одного человеческого существа ради спасения многих других жизней. Тем не менее для фундаментальных исследований опыты на клетках, полученных непосредственно из эмбриона, совершенно необходимы.

Ненси Пелози, спикер Палаты представителей, считает, что следует задействовать оба механизма — то есть президент Обама должен издать соответствующий президентский указ в первые же дни своего пребывания в Белом доме, а затем законодатели примут соответствующие законодательные акты. В штате Калифорния, который и представляет демократка Пелози, уже существует специальный фонд в размере трех миллиардов долларов, предназначенных именно для исследований на стволовых клетках. А вот в общенациональном масштабе, даже после принятия всех необходимых законодательных актов, особой щедрости ожидать все равно не приходится. Кризис, как никак…

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