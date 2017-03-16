Пенитенциарные учреждения должны стать частью системы здравоохранения - Минздрав

В совещании приняли участие народные депутаты, представители Генеральной прокуратуры, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерства юстиции, общественных организаций.

Участники совещания пришли к согласию о необходимости передачи функции организации системы здравоохранения заключенных в сферу управления Министерства здравоохранения Украины.

Представители Министерства отметили, что в интересах пациентов передача медицинской службы Государственной уголовно-исполнительной службы к сфере управления МОЗ должна состояться как можно быстрее.

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По результатам обсуждения приняли решение о необходимости доработки проекта Концепции реформирования системы здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы с учетом направления реформы системы здравоохранения в Украине.