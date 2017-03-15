Государственная политика должна стимулировать бизнес на уменьшение вреда для общественного здоровья - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом акцентировали участники пресс-конференции “Минимизация факторов риска неинфекционных заболеваний: как бизнес и общественность могут помочь”, посвященной Дню потребителей.

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Эксперты отмечали, что стимулирование бизнеса на уменьшение ущерба должно стать частью государственной политики в сфере общественного здоровья, что предусматривает сокращение рисков для здоровья, и будет основываться на привлеченные бизнеса.Уменьшение ущерба должно стать выгодным, что гарантирует эффективность изменений.

По мнению экспертов в нашей стране сложилась ситуация, когда стало привычным противопоставление интересов общественного здоровья с интересами экономики, что фактически лишает проблему возможности быть решенной, поскольку вопрос стал в выборе между здоровьем или доходностью.

По мнению эксперта по медицинскому праву, доцента Национального университета «Киево-Могилянская Академия» Зоряны Черненко выход из этой ситуации возможен благодаря межсекторальному партнерству государства и бизнеса и открытый диалог.

«У потребителей нашей страны ограниченный выбор. То, что игроки рынка поставляют, то мы и потребляем у нас выбор ограничен, второе - мы как потребители имеем право на информацию. Товары массового потребления имеют определяющее влияние на состояние общественного здоровья, поэтому внедрение стратегий снижения вреда со стороны производителей поможет сократить уровень преждевременной смертности, чрезмерного потребления соли, сахара, транс-жиров и вредных продуктов. Мы создаем коалицию по уменьшению вреда, которая станет площадкой для обмена конструктивными предложениями между бизнесом и государством под надзором общественности и с оценкой ученых", - отметила Черненко.

По ее словам, в Украине много говорят о медицинской реформе, но мало об общественном здоровье.

«Мы подошли к тому этапу, когда стоит говорить о законодательных предложениях относительно привлечения и обеспечения заинтересованности различных институтов общества, главным образом бизнеса, в формирование и реализацию национальной стратегии общественного здоровья. конкретные предложения мы представим на рассмотрение общественности и приглашаем к публичной дискуссии. Призываем законодателей прислушаться к предложениям экспертов и общественности», - сказала Черненко.

По словам директора научно-исследовательского центра по проблемам гигиены питания Министерства здравоохранения Украины председателя Ассоциации диетологов Украины Олега Швеца, ежедневный уровень потребления соли населением Украины составляет 12-15 грамм.

"Если сократить потребление соли до 7-10 грамм, это принесет экономию в 3,3 млрд долларов в год за счет того, что у людей не будет повышенного артериального давления, осложнений - инсультов и инфарктов. Количество инсультов упадет на 23%, случаев ишемической болезни сердца на 17%, Если брать человеческие жизни - это 20 тысяч людей, которые не умрут вследствие инсульта, около 50 тысяч людей не умрут вследствие ишемической болезни сердца. И это только за счет уменьшения потребления соли», - сказал Швец.

"Уменьшение потребления соли нельзя сделать в системе здравоохранения, это должно делать государство за счет межсекторного взаимодействия. Человек должен иметь условия, чтобы сделать сознательный выбор. Если мы приходим в магазин за хлебом (а хлеб основной источник соли), мы должны иметь возможность сравнить, сколько соли в том или том хлебе. И выбрать тот, что будет лучше для нашего здоровья. Сегодня мы имеем европейский регламент по информированию потребителей пищевой продукции. Он переведен и адаптирован. Мы надеемся, что через пару лет этот документ станет законом и в Украине», - подчеркнул Швец..

По его мнению, наиболее эффективным путем является принятие законов, которые ограничили бы содержание соли, других неполезных ингридиентов, в частности, транс-жиров, в технологически ограниченных продуктах.

«Мы понимаем, что это сложно. Чтобы убедить государство, игроков рынка, что в этом есть необходимость, нам необходимы аргументы – исследования относительно употребления соли, жиров и тому подобное. В частности, как их потребление влияет на показатели заболеваемости и смертности. Так уменьшение на 5 граммов потребление транс-жиров в день. снижает на 23% количество инфарктов», - отметил Швец.

В то же время эксперт подчеркнул, что на этом пути необходимо работать с бизнесом, убеждать его, как это делается в цивилизованных европейских странах.

«Например, в Австрии, в Великобритании медицинская общественность убедила ассоциацию пекарей, что нужно постепенно снижать количество соли в хлебных изделиях. Бизнес понимает, что транс-жир крайне вредное вещество, вызывющее атеросклероз, инфаркт, инсульт, и поэтому производители сознательно от него отказываются. Есть торговые сети, которые отказываются брать на реализацию такую вредную для здоровья продукцию», - сказал Швец.

Эксперт убежден, что необходимо ограничить влияние рекламы и агрессивного маркетинга, особенно направленного на детей.

«Необходимо ввести стандарты того, что можно продавать в школах в качестве готовых продуктов и того, что можно готовить», - сказал Швец.

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В то же время ведущий научный сотрудник Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» Национальной академии медицинских наук Украины Ольга Срибна акцентировала на проблеме осведомленности потребителя.

«Необходимо менять менталитет, мы должны приучить себя читать то, что покупаем и оценивать, нужно ли это нам. Должны уметь читать маркировку и соотносить к себе. Должно быть соответствие того, что написано и что есть в этом продукте. Должен быть указан уровень соли на 100 гр продукта, уровень жира, уровень сахара. Мы должны понимать, не осложнит ли это проблемы со здоровьем,» - сказала кардиолог.

По мнению экспертов в нашей стране сложилась ситуация, когда стало привычным противопоставление интересов общественного здоровья с интересами экономики, что фактически лишает проблему возможности быть решенной, поскольку вопрос стал в выборе между здоровьем или доходностью.

Глава Всеукраинской наркологической ассоциации Анатолий Виевский, объяснил данную проблему тем, что "мы очень любим эти черно-белые вещи. Нам надо обязательно противопоставить. И до тех пор, пока мы не научимся отыскивать минимум серую зону, перестанем называть серую зону плохой зоной, ничего у нас не получится. Уменьшение вреда это как раз поиск этих 50 оттенков серого в хорошем смысле".

"В условиях катастрофического дефицита государственных средств, стратегии экономического стимулирования уменьшения вреда является, похоже, одной из наиболее реалистичных. Создание условий для того, чтобы предприятия становились экономически мотивированным инвестировать в научные исследования, технологические разработки, которые уменьшают вредное воздействие той или иной продукции, которую украинцы традиционно потребляют, является простым и в то же время удачным решением. И принципиально важным является то, что политика улучшения общественного здоровья, влияние на ежедневное потребление человека будет достигаться не путем применения насилия или директивных предписаний и запретов, присущих тоталитарным государственным режимам, а с помощью рыночных механизмов, механизмов государственно-частного партнерства. Эффективность государственной политики напрямую зависит от конструктивного сотрудничества, от эффекта синергии усилий всех членов украинского общества. Скажу больше, группой народных депутатов уже ведется работа над соответствующими законодательными инициативами и в ближайшее время мы внесем их на рассмотрение в Верховную Раду", - комментирует ситуацию член Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Елена Масорина.