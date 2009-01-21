Чем грозит внедрение адресной помощи больным диабетом?

Общественные организации Украины обеспокоены решением правительства о внедрении адресной денежной помощи больным сахарным диабетом.

Как отметила на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Международной диабетической федерации Валентина ОЧЕРЕТЕНКО, решение правительства ставит под угрозу жизни почти 200 тыс. инсулинозависимых больных в Украине.

“По подсчетам экспертов, каждый больной сахарным диабетом будет получать около 100 грн. в месяц для приобретения жизненно необходимых лекарств, а этих денег не хватит и на самый дешевый инсулин. Следовательно, запланированных в бюджете на 2009 год средств на приобретение инсулина хватит на 30-60% от годовой потребности (в зависимости от индивидуальной суточной дозы препарата)”, - отметила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

По словам президента Международной диабетической ассоциации Украины Людмилы ПЕТРЕНКО, новая инициатива правительства наложилась на сверхтяжелый экономически-финансовый кризис. “В настоящее время в стране недостаток средств на все, в том числе и на закупки медицинских препаратов, которые должны предоставляться больным бесплатно. Отсюда - и беспокойство у медиков, в общественных организациях диабетиков, и у тысяч больных: не будет ли хуже?”, - отметила Л.ПЕТРЕНКО.

Она также считает, что решение отдать деньги непосредственно в руки пациента заострит проблему. “Больной должен влиять на выбор препарата не только суммой наличных денег, но и совместно с врачом через систему фиксированных рецептов”, - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

Представители общественных организаций заявили, что выступают за прозрачную и понятную для всех систему обеспечения больных сахарным диабетом инсулинами согласно медицинским показаниям. В частности Л.ПЕТРЕНКО считает, что должно быть более тесное взаимодействие перед принятием подобных решений. "Ведь к нам обращаются тысячи людей, а мы не знаем что им ответить и как их успокоить," - сказала она.

В свою очередь В.ОЧЕРЕТЕНКО отметила, что нигде в мире нет подобной системы обеспечения инсулинами. По ее словам, попытки ввести аналогичную схему в двух областях Российской Федерации окончились крахом, не получив последующего развития.

“В подавляющем количестве стран мира обеспечение и оплату инсулинов берет на себя государство (в некоторых странах совместно со страховыми компаниями). Только в странах Африки проблема сахарного диабета не является приоритетом здравоохранения и не финансируется государством”, - отметила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Представители Международной диабетической федерации заявили, что если структуры власти будут игнорировать данную проблему, они оставляют за собой право обратиться за поддержкой в соответствующие международные институты, а также примут другие меры, в частности и до голодания в знак протеста против решения правительства.

Как сообщал УНИАН, 14 января 2009 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство Украины отказалось от практики проведения централизованной закупки Министерством здравоохранения Украины инсулиновых препаратов для больных сахарным диабетом.

«Мы сегодня приняли решение, что наконец не Министерство здравоохранения будет покупать инсулин централизовано, а затем лекарства раздавать больным, а деньги, заложенные в бюджете, будут именно деньгами выдаваться людям, которые болеют сахарным диабетом, и они сами будут покупать те лекарства, которые им нужны для эффективного лечения, а не те, которые навязывают сверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.