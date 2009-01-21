В суд передали дело одесситки, продавшей 4-летнего сына

Прокуратура Одесской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против 31-летней одесситки, которая в июле минувшего года продала своего 4-летнего сына, ссылаясь на трудное материальное положение и невозможность содержать ребенка.

Как сообщили УНИАН в областной прокуратуре, «сперва не работавшая гражданка сдала ребенка в детский приют, а затем стала искать покупателя, который бы заплатил за малыша 2 тыс. долл. США».

После того, как нашла гражданина, пожелавшего приобрести мальчика за 1600 долл., обвиняемая вывела сына из приюта, якобы на прогулку, и отдала его покупателю.

По данным прокуратуры, покупатель намеревался переправить ребенка за границу.