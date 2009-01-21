В Чехии хотят увеличить послеродовой отпуск до 18 недель

Чехия надеется до июня достичь консенсуса относительно увеличения до 18 недель отпуска в связи с рождением ребенка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 20 января министр председательствующей в ЕС Чехии по европейским делам Михал СЕДЛАЧЕК во время обсуждения этого вопроса на публичных дебатах, организованных Комитетом по вопросам гендерного равенства Европарламента.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам занятости, социальных дел и равенства шансов Владимир ШПИДЛА отметил, что предложение Еврокомиссии об увеличении срока отпуска в связи с рождением ребенка из нынешних 14 до 18 недель со 100% сохранением зарплаты полностью отвечает рекомендациям Всемирной организации труда.

“В контексте экономического кризиса и кризиса рабочих мест женщины часто становятся прямыми жертвами. Мы должны улучшить равенство между мужчинами и женщинами и удвоить усилия, чтобы лучше согласовать семейную и профессиональную жизнь”, - заявил комиссар.

В то же время, ряд депутатов выразили сомнение в возможности достичь консенсуса в Евросоюзе относительно увеличения оплачиваемого отпуска за такое короткое время, оставшееся до июня.

Сейчас Комитет Европарламента работает над подготовкой доклада относительно предложений Еврокомиссии об увеличении отпуска в связи с рождением ребенка. Его рассмотрение в Комитете запланировано на середину апреля, а голосование в сессионном зале Европарламента – на май.