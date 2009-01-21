Кризис спровоцирует рост психических расстройств

Глобальный финансовый кризис может привести к росту числа психических расстройств и увеличению потребления алкоголя, заявила директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чан.

"Кризис способен спровоцировать распространение фобий, увеличение числа психических заболеваний и привести к росту потребления табака, алкоголя и других вредных для здоровья субстанций", заявила Чан, 20 января, в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

По словам Чан, нечто подобное происходило во время прежних финансово-экономических кризисов, поэтому теперь есть все основания опасаться повторения негативных тенденций.

Директор ВОЗ заявила, что руководство организации решило создать специальную группу экспертов для изучения влияния последствий глобального финансового кризиса на ситуацию в сфере здравоохранения.

Одним из таких последствий, по словам директора ВОЗ, может стать чрезмерный приток клиентов в общественные медицинские учреждения.

"В период экономического кризиса люди стараются пользоваться услугами не частного, а общественного сектора здравоохранения. Между тем, во многих странах публичный сектор и без того переполнен, к тому же недостаточно финансируется, поэтому наплыв новых клиентов может подорвать нормальную работу", - отметила глава ВОЗ.

По материалам www.who.int