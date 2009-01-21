Диетологи предлагают худеть при помощи релаксации

Релаксация имеет ключевое значение для поддержания здорового веса при занятиях физическими упражнениями, считают новозеландские специалисты Университета Отаго. Они обнаружили, что женщины имеют больше шансов сохранить вес в норме при практике методов релаксации тела - благодаря этому физические тренировки являлись более результативными и положительный эффект длился дольше.

Двухлетнее исследование включало 225 женщин, которые старались сбросить лишние килограммы без диеты. Интенсивное обучение способам расслабления тела благоприятно сказалось на психическом и физическом здоровье участниц: эксперты заметили улучшение качества жизни, снижение психологического стресса и поддержание общего хорошего самочувствия. Кроме того, подобная терапия позволяла предотвращать переедание: большинство женщин в результате программы стали реже потреблять продукты с высоким содержанием жира и сахара.

Способы релаксации включали прогрессивное расслабление мышц, дыхательные упражнения и визуализацию. По словам исследователей, хотя потеря веса не была главной целью эксперимента, было замечено, что при регулярной практике техники релаксации в течение двух лет женщины похудели в среднем на 2,5 килограмма. Физиологи уверены, что релаксация послужит эффективной поддержкой здорового образа жизни, помогая на длительный период времени не полнеть, не испытывать нервного напряжения и не развивать хронические болезни.

ami-tass.ru