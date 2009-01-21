Посуда опасная для здоровья

Нет ничего вечного, так и наши кастрюльки, чугунки, сковородки приходят со временем в негодность. Если вы решили заменить их, то к выбору следует отнестись более внимательно, так материал, из которого они изготовлены, имеет важное значение, так как может оказать на наше здоровье негативное влияние.

Что касается эмалированной посуды, то здесь важно следить за ее целостностью, а в случае сколов в пищу могут попасть соединения тяжелых металлов.

Здесь также следует не нарушать тефлонового покрытия, да и оно само начинает исчезать (испаряться) с поверхности посуды уже при двухстах градусов.

А любые повреждения на поверхности тефлона выделяют вредные вещества, в их составе находится и плавиковая кислота, являющаяся токсичной.

Если говорить об алюминии, то здесь следует отметить его непрочность. Такая посуда легко подвергается деформации, царапается и т.д. Она также выделяет вредные вещества, да и витамин С в продуктах при их готовке в алюминиевой посуде практически полностью разрушается.

Оцинкованную стальную посуду экологи и многие ученые относят к разряду первых наших врагов, так как она выделяет при нагревании соли цинка, а, как известно, они очень ядовиты. Посуда, изготовленная из нержавеющей стали, более экологична. Но и в этом случае не все так гладко, как хотелось бы.

Никель, входящий в ее состав, может стать причиной аллергических реакций у некоторых из нас.

А вот старый добрый чугун так и остается в почете. Ему не страшны никакие повреждения и царапины. Жаль, конечно, что он ржавеет, но проблему можно решить несложным способом. Просто такую посуду следует предварительно хорошо прокалить на огне, смазав растительным маслом.

Посуда из огнеупорного стекла не позволяет никаким вредным веществам проникнуть в приготовленную в ней пищу, но при этом она плохо проводит тепло.

Самым оптимальным вариантом можно считать посуду, изготовленную из стекла и глины. Эти материалы относятся к нейтральным, не входящими в реакцию с любыми продуктами, при этом они не боятся высоких температур.

Так что, выбор посуды – дело не шуточное.

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