Показатели заболеваемости ОРВИ растут - Минздрав

За период 12-18 января Министерство здравоохранения отмечает рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, статистический показатель регистрированной заболеваемости увеличился на 36,6% по сравнению с 5-11 января. Вместе с тем, уровень заболеваемости пребывает на сезонном, обычном для этой поры уровне и не превышает эпидемический порог.

12-18 января возрос (по сравнению с 5-11 января) уровень заболеваемости в детских возрастных группах: на 13,2% среди детей 0-2 лет, на 29,3% среди детей 3-6 лет и на 65,8% среди детей 6-14 лет.

Минздрав рекомендует населению полноценно питаться с включением витаминов в природном видеМинздрав отмечает, что по данным вирусологических лабораторий, заболеваемость в основном обусловлена активизацией респираторных вирусов: аденовирусов и вирусов парагриппа.

Вместе с тем ведомство отмечает, что активизация вирусов гриппа еще не началась.

Минздрав рекомендует населению полноценно питаться с включением витаминов в природном виде в связи с угрозой возможной вспышки заболеваний гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ).