Все подразделения ВСУ в зоне АТО на 100% обеспечены медоборудованием и лекарствами

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook в связи с распространением отдельными Интернет-ресурсами соответствующей информации.

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Как отмечается в сообщении, «все подразделения ВСУ, личный состав которых выполняет боевые задачи в зоне АТО, на 100 процентов обеспечены медицинскими приборами и лекарственными средствами».