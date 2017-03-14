Все подразделения ВСУ в зоне АТО на 100% обеспечены медоборудованием и лекарствами

09:36, 14 марта 2017
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В штабе АТО опровергают информацию о ненадлежащем обеспечении медицинским оборудованием батальона одной из бригад Вооруженных сил Украины.

facebook.com/navy.mil.gov.ua / Олег Чалик и Олег Чубук

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook в связи с распространением отдельными Интернет-ресурсами соответствующей информации.

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Как отмечается в сообщении, «все подразделения ВСУ, личный состав которых выполняет боевые задачи в зоне АТО, на 100 процентов обеспечены медицинскими приборами и лекарственными средствами».

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Теги: #АТО#ВСУ#военная медицина