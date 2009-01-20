Кировоградщина: в 2008 на медиков возбуждено 9 уголовных дел

В 2008 году органы прокуратуры Кировоградской области по результатам проверок в сфере здравоохранения возбудили 9 уголовных дел, внесли 136 предписаний и представлений, по которым привлечены к ответственности 155 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Как пример, врачи областной больницы во время оказания медицинской помощи молодой женщине допустили нарушение требований Министерства здравоохранения Украины, объем предоставленных медицинских услуг больной не соответствовал состоянию ее здоровья, что повлекло смерть пациентки. Прокуратура Кировограда по этому факту возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины. Следствие по делу продолжается.

В судебном рассмотрении находится уголовное дело по ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 320 УК Украины, возбужденное в отношении медсестры областной психиатрической больницы, которая похищала и присваивала психотропное вещество „Сибазон”. Лекарство в дальнейшем женщина сбывала наркотически зависимым лицам.