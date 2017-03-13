Начат открытый отбор кандидатов на должность главврача Охматдета - Минздрав

Начался открытый отбор кандидатов на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», сообщили УНИАН в Минздраве.

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На участие в конкурсе на должность главного врача подали заявления 9 кандидатов. В то же время трое из них предоставили неполный пакет документов, двое - не имеют необходимого стажа работы на руководящих должностях.

Двух кандидатов - Вернигора Дмитрия и Олега Залата - допустили до представления программ, которое состоится 20 марта. Еще двух кандидатов допустят при условии, что они добавят необходимые документы сегодня - 13 марта.

Собеседования и заслушивания конкурсных предложений будут проходить открыто. Заслушать конкурсантов можно будет при условии предварительной регистрации.