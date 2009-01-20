За старение мозга ответственен сахар

Повышение уровня сахара в крови, нормальный признак процесса старения, затрагивает работу гиппокампа - области мозга, имеющей решающее значение для обучения и памяти. Учёные считают, что именно завышенные уровни глюкозы в крови связаны с когнитивной дисфункцией в пожилом возрасте. Предполагается, что регулирование вещества в организме позволит предотвратить возрастные проблемы, связанные со снижением памяти. В то же время неврологи заметили, что физические упражнения стабилизируют концентрации глюкозы и, соответственно, улучшают работу мозга.

Исследование Колумбийского университета /США/ показало, что физическая активность укрепляет часть головного мозга, ассоциирующейся со старением, за счёт контроля сахара в крови. Такие выводы были сделаны после анализа функций гиппокампа у 240 здоровых людей около 80 лет. Известно, что повреждение гиппокампа развивает болезнь Альцгеймера и другие познавательные проблемы. Врачи утверждают, что поддержание оптимального уровня сахара в крови и выполнение регулярных физических упражнений могут эффективно предотвратить когнитивные расстройства и поддержать мозговую активность в престарелом возрасте.

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