Булимия – болезнь молодых

Как ни странно, но именно молодые и красивые девушки чаще всего становятся жертвами такого заболевания, как булимия. И ведь таких немало…

Булимия характеризуется неконтролируемым поглощением пищи, после которого возникает острое чувство вины, неудовлетворенности собой. Многие больные булимией регулярно вызывают у себя рвоту, принимают слабительные препараты, делают клизмы.

Больного подобным недугом практически невозможно отличить от здорового человека. На людях эти люди едят мало, свой вес поддерживают в пределах нормы за счет уже перечисленных выше средств, а также за счет голодания, строгих диет и спорта.

Булимия – это болезнь психологическая, то есть человек, страдающий этим недугом, совершенно здоров физически. Спровоцировать развитие булимии может неудовлетворенность собственной жизнью, низкая самооценка, неумение гармонично вписаться в окружающий социум, неуверенность в собственных силах, межличностные проблемы и т.д.

Лечение этого недуга проводится на нескольких уровнях. Первый уровень – это непосредственно работа больного с психологом. Второй уровень – это терапия, проводимая внутри семьи человека, страдающего булимией. Третья ступень, которая также необходима для полного излечения – это работа в группе. Такие группы создаются из людей с подобным диагнозом. Все они находятся на разных стадиях излечения. Больные делятся опытом, своими успехами и неудачами, секретами борьбы с недугом.

На этом уровне человеку дают понять, что он не один столкнулся с такой бедой, что таких, как он много. Осознание этого способно значительно ускорить процесс выздоровления.

Важно также сказать о том, что большинство людей, страдающих булимией, находятся в депрессивном состоянии, поэтому врачи назначают специальные антидепрессанты, рекомендованные для больных булимией. Эти препараты помогают уменьшить частоту "приступов обжорства", а также желание освободить желудок после приема пищи, вызвав рвоту или приняв слабительные средства.

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