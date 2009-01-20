Детские истерики могут быть признаком болезни

Согласно исследованию американских ученых, дети, у которых бывают частые и продолжительные истерики, носящие агрессивный характер, более подвержены риску развитию депрессий и поведенческих нарушений.

Исследователи утверждают, что истерики могут быть признаками того, что ребенок болен, голоден или страдает повышенной возбудимостью. В большинстве случаев истерики являются нормой для маленьких детей, но только в том случае, если они происходят не слишком часто и не носят затяжной характер. У здоровых детей истерики короткие и носят менее агрессивный характер.

Однако в некоторых случаях, когда дети во время истерик ведут себя агрессивно, причиняя повреждения себе или другим, и не могут успокоиться без посторонней помощи, необходимо обращаться за советом к медикам.

medlog.org.ua