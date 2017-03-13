С начала боевых действий на Донетчине из-за неосторожного обращения сo взрывчаткой погибли 5 детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Он призвал взрослых с целью предотвращения подобных случаев проводить разъяснительную работу среди несовершеннолетних относительно опасности найденных подозрительных предметов, а также показывать детям иллюстрации таких предметов.