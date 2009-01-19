МИД утверждает, что экипаж Фаины здоровее, чем сообщали СМИ

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что информация в некоторых СМИ о тяжелом состоянии здоровья 7 членов экипажа судна “Фаина” не соответствует действительности.

Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он отметил, что пребывание членов экипажа в плену у пиратов длительное время не может не отразиться на их здоровье. “Очевидно, что их состояние здоровья и психологическое состояние не являются наилучшими. Но, по информации Временно Поверенного в делах Украины в Кении, состояние здоровья членов экипажа не является таким, которое ассоциировалось бы с информацией, обнародованной некоторыми СМИ”, - сказал В.КИРИЛИЧ.

Он еще раз отметил, что переговорный процесс относительно освобождения судна продолжается. В.КИРИЛИЧ выразил надежду, что в ближайшее время будет достигнута договоренность о телефонном разговоре экипажа с родственниками и фотосъемке, которая подтвердила бы, что они живы и здоровы.

«Это решается непросто. Сделать фотографию, это означает быть в контакте с судном “Фаина”, быть в контакте с членами экипажа, а еще больше - с пиратами”, - добавил В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, сомалийский бизнесмен Османа ФАРАХ, который принимает участие в переговорах с пиратами, сообщил, что семь членов команды страдают от гипертонии, кишечных расстройств и кожных заболеваний.

Судно "Фаина" было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.