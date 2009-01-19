Уволен главный госинспектор по контролю за качеством лекарств

Кабинет министров Украины распоряжением № 13-р от 14 января 2009 года освободил Сергея ДАНИЛОВА от должности главного государственного инспектора Украины по контролю за качеством лекарственных средств.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В распоряжении говорится, что С.ДАНИЛОВ освобожден согласно его заявлению.

Справка УНИАН. С.ДАНИЛОВ был назначен главным государственным инспектором по контролю за качеством лекарственных средств распоряжением № 894-р от 17 октября 2007 года. До этого назначения С.ДАНИЛОВ работал заместителем председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В сентябре 2008 года на совещании со специалистами Министерства здравоохранения и представителями фармакологической промышленности Украины премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила о необходимости срочного реформирования государственной системы по контролю за качеством лекарственных средств. По ее мнению, существующая система контроля строится на непрозрачных механизмах регистрации, контроля и аннулирования лицензий в этой сфере. Премьер-министр поручила Министерству финансов обеспечить приобретение оборудования для создания лаборатории по контролю за качеством лекарств в системе Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных средств.

В декабре 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие постановлений Кабинета Министров относительно ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и ограничения наценок на лекарства. В письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО Президент отметил, что сегодня ситуация на национальном фармацевтическом рынке, «вызывает чрезвычайную обеспокоенность». Поэтому он вынужден остановить действие постановлений Кабинета министров от 10 сентября «О ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения» и «Вопросы осуществления государственного контроля качества лекарственных средств», от 17 октября «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» и от 19 ноября «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2008 г. №837 и от 17 октября 2008 г. №955».

По убеждению Президента, указанные решения правительства были приняты без широкого общественного обсуждения и привлечения основных участников этого рынка и поэтому привели к сокращению общей номенклатуры лекарственных средств в аптеках, уменьшению доли доступных по цене препаратов, возникновению социальной напряженности в обществе.