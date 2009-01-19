Кировоградщина: угарным газом отравились 4 людей

В г. Светловодск Кировоградской области с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы четверо людей, которые проживают в одном многоквартирном доме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в области.

Согласно предоставленной информации, 16 января около 10 часов утра в терапевтическое и детское отделения центральной районной больницы доставили супругов и их ребенка, 2007 года рождения, которые проживают в квартире на первом этаже 5-этажного дома. На сегодняшний день состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Вечером того же дня в больницу был госпитализирован 2-летний мальчик, проживающий с семьей на втором этаже этого дома. У ребенка состояние легкой степени тяжести.

Как подчеркнули в пресс-службе спасателей, говорить о конкретной причине утечки газа пока рано, продолжается проверка. По предварительным данным, к этому привело либо самовольное установление, либо нарушение правил эксплуатации газовой колонки.

Сейчас на месте происшествия работают работники газовой службы, газовая колонка демонтирована.