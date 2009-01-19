Между ЕС и Украиной нет несогласованности в ветеринарной отрасли

Между Евросоюзом и Украиной отсутствуют любые несогласованности в ветеринарной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, об этом председатель комитета Григорий ИВАНОВ сообщил по возвращении с ежегодной выставки-ярмарки «Зеленая неделя-2009».

«Если мы рассматриваем отношения между странами и соответствующими службами, то с уверенностью можно констатировать, что ветеринарных проблем нет», - сообщил Г.ИВАНОВ.

Отмечается, что важным этапом сотрудничества в сфере сельского хозяйства в рамках реализации соответствующих положений плана действий УКРАИНА-ЕС относительно реформирования системы ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля, адаптации соответствующего законодательства к законодательству ЕС и правил ВТО стало достижение договоренностей относительно подписания с Европейской Комиссией соглашения о сотрудничестве в сфере ветеринарии.

Кроме того, сообщается, что государственная служба ветеринарной медицины разработала проект Соглашения между Министерством аграрной политики Украины и Генеральным Директоратом Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (ГД «САНКО») о сотрудничестве в сфере ветеринарии, а также выполнения санитарных мероприятий относительно защиты жизни и здоровья людей и животных, связанных с торговлей живыми животными и пищевыми продуктами животного происхождения.

Другим стратегическим направлением сотрудничества является обеспечение расширения доступа к рынкам ЕС украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, применение мер по легализации поставок в ЕС животной продукции - рыбной и молочной, меда и яиц, что предусматривает осуществление Европейской Комиссией оценки соответствия нормам производства данной продукции, а также аккредитации предприятий-экспортеров и принятия решения о включении государства в перечень стран-импортеров определенных категорий продукции животного происхождения в страны-члены ЕС.

Учитывая требования Евросоюза относительно импорта из третьих стран животных и продуктов животного происхождения, Государственная служба ветеринарной медицины Украины разработала План государственного мониторинга остатков ветеринарных препаратов и других загрязнителей в необработанных пищевых продуктах животного происхождения и кормах.