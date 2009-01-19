Киевской детской инфекционной больнице необходима помощь

Сбор средств на закупку медицинской аппаратуры для спасения жизни детей!

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница (ул. Дегтяривская, 23, тел./факс 483-38-41). Больница нуждается в следующем оборудовании:

1) Аппарат искусственной вентиляции – 198 810 грн.;

2) Комплекс ИФА № (ИФ анализатор Stat fax 3200 автопромыватель Stat fax 2600 инкубатор-встряхиватель Stat fax 2200)Awareness Technology США – 74 000 грн.;

3) Диагностикум к комплексу ИФА – 40 000 грн.;

4) Аспиратор Medela Vario – 10 920 грн.;

5) Дефибрилятор-монитор Primedic DEFI monitor XD1 – 43 390 грн.;

Средства на помощь детям могут быть перечислены на специальный счет Благотворительного фонда «Україно! Я за тебе!» код ЄДРПОУ 35137539, р/р № 26000056200909 в Столичном Филиале ЗАО КБ «Приват-банк» в г. Киеве, МФО 380269 (свидетельство о реестрацию серия А01 №211456, от 15.05.2007р).

Также Вы можете помочь, отправив смс на номер 4505 с цифрой 5, и 5грн из вашего счета будут перечислены на помощь детям!