Гинеколог Стоян Адашевич: я уничтожил население целого города

Гинеколог Стоян Адашевич - первый сербский врач, который публично назвал искусственное прерывание беременности убийством, ответственность за которое несут в равной степени мать ребенка и врач, который проводил операцию. Совсем недавно мир увидел его исследование, сборник статей об абортах - "Святости жизни". Интервью, которое доктор Адашевич дал сербскому журналу "Православие", ошеломляет своей откровенностью и содержанием. Наиболее соответствующее определение для этого интервью, по-видимому, исповедь, привселюдное покаяние.

- Когда вы поняли, что, осуществляя преждевременное прерывание беременности, вы тем самым убиваете человека?

- Я врач, я прекрасно понимаю, какие бесчеловечные поступки были мной совершенные, я обязан свидетельствовать, прояснять, предупреждать людей, что преждевременное прерывание беременности фактически не что другое, как убийство нерожденного, беззащитного человека. Среди моих обязанностей как врача-гинеколога были и разрешенные государством аборты. Тогда я не знал, что совершаю убийство, но теперь понимаю, насколько велика моя вина перед Богом и людьми. В Университете меня учили, что ребенок начинает жить лишь после рождения, становится человеком лишь с первым плачем. До этого он лишь часть внутренних органов своей матери, такая же часть, как печенка, почки или селезенка.

Я сделал почти 62000 абортов! Я собственноручно уничтожил население целого города. В Белграде множество больниц и клиник, где осуществляются аборты. В конце восьмидесятых началось использование ультразвука, который принес мне страшные открытия. Я увидел младенца, увидел, как бьется его сердце, как он шевелится, открывает рот. Дети на более поздних сроках беременности уже сосали большой палец на руке, могли чувствовать и имели эмоции, на учащение колебаний звуковой волны реагировали ускорением собственных движений. И представьте себе, достаточно всего четырех-пяти минут (столько обычно длится аборт), чтобы убить этого маленького человека.

- Когда вы перестали делать операции по прерывания беременности?

- При одном воспоминании о том, о чем я собираюсь вам рассказать, мое сердце болит и обливается кровью. Но не следует, говоря об ужасных вещах, стараться, чтобы они выглядели красиво и благородно. Следовательно, я осуществлял операцию по искусственному прерыванию беременности сроком приблизительно четыре с половиной месяца. Во время операции, подробности которой я не могу описывать без содрогания, я осознал, что являюсь убийцей. Дежурный аборт, который должен был стать обычным, рутинной операцией, превратился для меня в ужас.

Я тогда осознал, что совершил убийство, убил человека. Женщина истекала кровью, ее жизнь тоже была под угрозой. Я стал молиться: "Господи, помоги мне спасти ее и накажи меня!" С тех пор я больше никогда не осуществлял таких операций. Выяснилось, что мое новое знание совпадает с мнением Православной Церкви, что жизнь в человеке рождается уже в момент зачатия. Внутриматочное прерывание беременности - грех еще более страшный, чем простое убийство, ведь в животе матери маленький невинный человек, абсолютно беззащитный.

- Как используются эмбрионы после осуществления операции по прерыванию беременности, нет необходимости спрашивать разрешению матери убитого ребенка. Какая судьба этих младенцев?

- Люди редко задаются вопросом, который происходит с этими эмбрионами после операции.

В нашей стране никто не обнародует и не публикует подобную информацию. Обычно все эмбрионы рассматриваются как послеоперационные отходы. Они помещаются в черные полиэтиленовые мешки и выбрасываются вместе с другими органами, которые остались от других операционных вмешательств. Впоследствии они сжигаются.

Наше общество обязано обеспечить врачебную, этическую и юридическую защиту детей.

Ребенок должен владеть теми же правами, что и совершеннолетний. Это наша прямая обязанность по отношению ко всем членам нашего общества.

- Есть ли официальная статистика о количестве ежегодно осуществляемых в Сербии абортов?

- Существование точной статистики вряд ли представляется возможным. Одни данные указывают на 120 000 абортов, осуществляемых ежегодно, другие говорят о более чем 420 000. По моим данным, на каждого рожденного младенца приходится приблизительно 25 абортов.

- Что вы думаете о противозачаточных средствах?

- Тесты на беременность показывают, что у женщин, которые используют так называемые "спирали", зачатие происходит чаще. Но "спираль" всего лишь препятствует эмбриону попасть в матку, и, следовательно, он умирает где-то через неделю после зачатия. То же происходит и с противозачаточными пилюлями: они препятствуют нормальному развитию эмбриона, постепенно убивают его.

Многие женщины до сих пор находятся в неведении, они знают лишь общепринятую точку зрения по этому вопросу. Вы видели когда-либо в средствах массовой информации, так называемых женских журналах, передачах правдивую информацию об абортах, противозачаточных средствах и искусственном оплодотворении?

- Какова ваша точка зрения о внематочном искусственном оплодотворении?

- Я проводил подобные операции. Я считаю искусственное оплодотворение неприемлемым. Ведь обычно оплодотворяются от десяти до двадцати эмбрионов, выбираются наиболее жизнеспособные, а остальных убивают.

noabort.org.ua