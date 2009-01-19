Виннитчина: за неделю от переохлаждения умерли 3 людей
12:59, 19 января 2009Страна
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Лица пожилого возраста
В Винницкой области от переохлаждения умерли три человека.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.
Согласно сообщению, 13 января в морг Жмеринской центральной больницы было доставлено тело 51-однолетнего жителя села Станиславчик, которого нашли в центре села местные жители.
В ночь с 13 на 14 января соседями на собственном огороде было найдено тело 51-однолетнего жителя села Потоки.
Также в ночь с 13 на 14 января соседями возле собственного домохозяйства было найдено тело 73-летнего жителя города Жмеринка. Потерпевший был доставлен в морг Жмеринской центральной районной больницы.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, все трое умерли от переохлаждения.
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