Виннитчина: за неделю от переохлаждения умерли 3 людей

В Винницкой области от переохлаждения умерли три человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 13 января в морг Жмеринской центральной больницы было доставлено тело 51-однолетнего жителя села Станиславчик, которого нашли в центре села местные жители.

В ночь с 13 на 14 января соседями на собственном огороде было найдено тело 51-однолетнего жителя села Потоки.

Также в ночь с 13 на 14 января соседями возле собственного домохозяйства было найдено тело 73-летнего жителя города Жмеринка. Потерпевший был доставлен в морг Жмеринской центральной районной больницы.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, все трое умерли от переохлаждения.