В британских ресторанах укажут количество калорий в еде

Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) призвало британские бары, кафе и рестораны указывать в меню калорийность блюд.

Агентство уже провело переговоры с 50 самыми крупными сетями, и с некоторыми уже подписаны соглашения.

Информация о количестве калорий в том или ином блюде, представленном в меню заведения, появится летом этого года.

Сколько калорий, соли, сахара и жиров содержится в блюдах пожелали знать сами посетители кафе и ресторанов. Согласно данным опроса, проведенного FSA, 85% из 2 тысяч человек выступили "за" присутствие в меню показателей калорийности блюд.

По словам исполнительного директора FSA Тима Смита, если люди привыкли находить подробные данные о составе и калорийности продуктов, которые покупают в магазинах, то логично будет указывать эту информацию и для той пищи, которую они едят вне дома.

Smachno