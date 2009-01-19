Американское здравоохранение возглавит журналист

Решение новоизбранного президента США Барака Обамы назначить на пост руководителя американской системы здравоохранения популярного журналиста CNN для многих оказалось неожиданным. И дело не в отсутствии соответствующего опыта работы (Санджай Гупта — высокопрофессиональный нейрохирург, доцент Медицинской школы университета Эмори). Впрочем, в большой политике г-н Гупта не является новичком, в 1997—1998 годах он был специальным советником Белого дома, консультировал по вопросам здравоохранения Хиллари Клинтон, принимал участие в написании текстов выступлений.

Человек, обладающий несомненными коммуникативными способностями (в его активе — премия Эмми, несколько бестселлеров), авторитетный, компетентный — такой выбор будущего американского президента одобрил даже вечно скептичный The Economist. Сделав при этом особый акцент на азиатских корнях будущего главврача страны — родители Гупты переехали в США из Индии. К тому же, в условиях, когда улучшение здоровья американского населения в наибольшей степени, как утверждают эксперты, зависит от отказа от вредных привычек и перехода на здоровый образ жизни, именно журналист может оказаться исключительно полезным на этом посту.

Между тем, сами американцы эту кандидатуру встретили с гораздо большей настороженностью. В частности, Поль Кругман, лауреат Нобелевской премии в области экономики, в своей колонке в The New York Times выразил сомнение в том, что реформировать систему здравоохранения в США удастся человеку, который отказывается признавать ее очевидные недостатки. Речь в данном случае идет о реакции самого Гупты и корпорации CNN в целом на фильм Майкла Мура Sicko (в русском прокате он вышел под названием «ЗдравоЗахоронение»). Фильм повествует о практически полном крахе системы страховой медицины в Америке, из-за чего 50 миллионов американцев оказываются лишенными права на медицинскую помощь. Изложенные в фильме факты Гупта назвал домыслами, и, несмотря на то, что впоследствии они полностью подтвердились, извинения не принес и свои заблуждения не признал.

Кроме того, особое беспокойство вызывают достаточно тесные контакты кандидата на главный медицинский пост в США с фармацевтическими компаниями, спонсировавшими многие его передачи. Не секрет, что многие решения в системе американского здравоохранения принимаются не столько в пользу населения, сколько в интересах этих компаний. И уверенности в том, что именно Гупта сможет ограничить их аппетиты, нет.

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