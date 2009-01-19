Донетчина: против гриппа привито 35 тысяч людей

В Донецкой области продолжается вакцинальная кампания против гриппа, уже вакцинировано 35,3 тысяч людей.

Как сообщил УНИАН главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО, учитывая неэпидемический уровень заболеваемости, в области длилась противогриппозная кампания вакцинации, и в регионе привито против гриппа 35,3 тысяч лиц за счет местных бюджетов, средств предприятий, личных средств граждан.

По словам главного врача, сейчас заканчивается иммунизация детей и персонала школ-интернатов, детских домов и других социально незащищенных категорий населения из групп повышенного эпидемического риска. Он напомнил, что противогриппозные мероприятия в области этой осени проводятся с 30 сентября.

Характеризуя в целом эпидемиологическую ситуацию в области, В.Денисенко отметил, что новогодние каникулы способствовали значительному снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и сохранению безопасной эпидемической ситуации. Так, в области с 1 до 7 января 2009 года было зарегистрировано 6,6 тыс. случаев ГРВИ, показатель заболеваемости составлял 27,1 на 10 тыс. населения, что ниже уровня эпидемического порога на 78,9%.

В целом в области заболеваемость снизилась во всех возрастных и социальных группах населения. С осложнениями гриппа и респираторными инфекциями за первую неделю января в регионе было госпитализировано 216 лиц, в частности 180 детей.

По результатам лабораторных исследований в циркуляции возбудителей ведущая роль принадлежит вирусам парагриппа и аденовирусам, отметил главный врач.

Рост заболеваемости на гриппом и ГРВИ ожидается во второй декаде января, сказал В.Денисенко.