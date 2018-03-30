Украинские медики — безголосые?

Несколько дней назад на сайте Киевской горгосадминистрации обнародован проект распоряжения киевской власти «Об установлении тарифов на платные услуги, которые предоставляются лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения». Несмотря на то, что де-факто в наших больницах уже давно приходится платить за все и вся, такое решение, тем не менее, вызвало бурный общественный резонанс. Ведь если до этого можно было рассчитывать хотя бы на небольшую толику медицинских услуг, предоставляемых в городских поликлиниках и стационарах не за «живые» деньги, то уже, начиная с февраля, пакет бесплатной медпомощи, очевидно, сократится до минимум миниморум. Как заявили представители городской власти, платить придется всем, кроме 600 тыс. малообеспеченных жителей столицы.

В первую очередь на платное обслуживание переводятся шесть медучреждений — Киевский городской консультативно-диагностический центр, Центральная поликлиника Голосеевского района, Киевская городская наркологическая клиническая больница «Социотерапия», Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы, а также, что особенно удивляет, Городская студенческая поликлиника и Городской психоневрологический диспансер № 3. Тарифы для других государственных и коммунальных медучреждений находятся пока в стадии согласования и станут известны в следующем месяце. Платить придется за каждую консультацию и манипуляцию, анализы и обследования, пребывание в стационаре и т. д. и т. п. Бесплатными останутся только прием у участкового врача, выписка рецепта, вызов «скорой». В горадминистрации объясняют такое решение кризисным положением в стране, тем, что в бюджете не хватает денег на выплату даже зарплат медикам. И поэтому не находит иного выхода, кроме как в очередной раз запустить руку в карман пациента (и налогоплательщика). Ведь ничего другого она предложить попросту неспособна.

В этой ситуации больше всего удивляет реакция, вернее, ее отсутствие, медицинской общественности на такое решение киевской мэрии. Мы попытались взять комментарии у нескольких специалистов, пользующихся общественным авторитетом. Они почему-то не откликнулись. Тогда решили обратиться в Украинский медицинский союз, задекларировавший себя как профессиональную, а не политическую организацию, громко заявившую в СМИ устами своих ярких представителей о том, что «политику в медицине должны формировать сами медики, требовать от власти совершать соответствующие шаги». Однако обещанного звонка так и не последовало. Почему, можно только предполагать. Не отказался дать комментарий лишь один из известных людей.

— Намерение киевской мэрии ввести официально оплату медицинских услуг в городе — ответ на отсутствие в стране социальной политики и, в частности, реформирования системы здравоохранения. Трагический ответ, потому что результатом будет совсем не повышение эффективности медицинской системы города.

Наверное, ответом мэру Киева может быть указание на неконституционность, незаконность такой инициативы. Но в Украине такое уже давно — не аргумент, поскольку формально существующая в стране система моноконституционного акта в реальности отсутствует. Вместо нее — вакханалия произвола силы и псевдоправового беспредела, в том числе и судебного. Если надругательство над Конституцией — обычная практика для президента и законодателя, то и мэр не обязан действовать в правовом русле…

Система здравоохранения опирается на множество оснований. Финансовая состоятельность системы — лишь одно из них. Смею заверить: никто в стране не знает реальных потребностей системы в финансировании. Никто и никогда не исследовал коррупционную составляющую этой системы. Никто и никогда не исследовал реальную потребность системы в специалистах.

Горькая правда состоит в том, что значительная часть киевлян бесплатную сеть поликлиник уже не посещает. А реально получает помощь в частном секторе, как в официальном, так и в «теневом». Даже бюджетники и пенсионеры при возможности обращаются к альтернативной медицинской услуге. Хотя и там, в так называемой независимой медицине, мы не гарантированы от низкой квалификации врача и, особенно, от назначения нам медикаментов, «заказанных» финансирующей конкретного врача конкретно «работающей» с ним фармацевтической фирмой…

Простых решений в этой ситуации не будет. Не может быть. Агонизирующая система национального здравоохранения действительно нуждается в серьезном лечении. В системном лечении.

Есть ли в стране специалисты, готовые к принятию иных решений, эффективных и не угрожающих тотальным разрушением медицинской системе? Есть. И врачи, и социологи. И администраторы, и юристы. И, что очень важно, экономисты. Но… они не востребованы. Их мнение не интересно. Потому что — опасно. Совсем недавно подорванный «неизвестным злоумышленником» полковник СБУ Г., посягнувший на исследование коррупции в системе медицинских закупок, — тому ярчайший пример.

По-видимому, можно понять решение столичной власти, желающей улучшить систему здравоохранения в Киеве. Но…не получится! Увы, так — не получится. Начинать нужно с иного: в районную поликлинику за медицинской помощью должны обращаться наш президент с семьей, премьер-министр со всеми домочадцами. И, разумеется, мэр города. Тогда коренная реформа нашего здравоохранения, о которой уже все устали говорить, станет возможной, — считает известный психиатр Семен Глузман.

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