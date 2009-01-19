Виннитчина: для областной больницы выделено 2 млн грн

Винницкая областная государственная администрация в этом году выделила 2 млн. грн. на строительство хирургического корпуса Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

Он сказал, что эти средства позволят не замораживать строительство хирургического корпуса, для завершения которого необходимо приблизительно 60 млн. грн.

В.КОРОВИЙ добавил, что средства выделены из областного бюджета в рамках финансирования расходов на капитальное строительство.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Винницкая облгосадминистрация выделила 8,6 млн. грн. на возобновленное в 2007 году строительство хирургического корпуса.

Справка УНИАН. Строительство хирургического корпуса областной больницы было начато в 1995 и заморожено в 1996 году из-за прекращения финансирования.

На сегодня в Винницкой областной клинической больнице им. Пирогова функционирует 20 стационарных отделений на 736 пациентов, поликлиника и 11 параклинических отделений.

Ежегодно в областной больнице им. Пирогова проходят лечение более 25 тыс. пациентов, из которых около 9 тыс. нуждаются в хирургическом вмешательстве.