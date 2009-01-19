Здоровье моряков с судна ”Фаина” ухудшилось

Ухудшилось состояние здоровья моряков с захваченного сомалийскими пиратами украинского судна "Фаина".

Как передает радио «Свобода», по сообщению сомалийского бизнесмена Османа ФАРАХА, участвующего в переговорах с пиратами, семь членов команды страдают от гипертонии, кишечных расстройств и кожных заболеваний. Похитители обещали допустить к больным местных врачей.

Как сообщал УНИАН, судно "Фаина" было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.