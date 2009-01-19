Состоялось расширенное заседание коллегии Нацсовета по вопросам здравоохранения

На днях состоялось расширенное заседание коллегии Национального совета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины под председательством Николая Полищука, сообщает www.president.gov.ua.

Основной темой встречи было обсуждение вопроса приоритетов деятельности отрасли здравоохранения в условиях финансово-экономического кризиса в Украине.

В заседании приняли участие представители Секретариата Президента Украины, Министерства здравоохранения, Академии медицинских наук Украины, ведущие ученые и специалисты медицинской отрасли.

Как отметил Н.Полищук, в последние годы более 80% выделенных средств в бюджетах разных уровней отрасли здравоохранения тратится на заработную плату и коммунальные услуги. Остальные средства выделяются на закупку оборудования, затратных материалов к нему, питание больных и на медикаменты. Финансирование отрасли здравоохранения в Украине с 2000 года увеличилось в 7,5 раза, в то же время заболеваемость населения возросла на 34%.

Также отмечалось, что в условиях финансово-экономического кризиса финансирование отрасли здравоохранения будет весьма ограниченным (особую озабоченность вызывает обеспечение населения лекарственными средствами), что, в свою очередь, приводит к необходимости пересмотра действующих государственных целевых программ в отрасли здравоохранения и выполнению «стабилизирующего» пакета мер, направленных на увеличение доходов, уменьшение расходов и оптимизацию управления в сфере здравоохранения.

Участники заседания согласились с предложением обратиться к Президенту Украины с просьбой:

- внести на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложный законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении»;

- направить письмо Премьер-министру Украины по поводу необходимости надлежащего выполнения Указа Президента Украины от 06.12.05 №1694 «О неотложных мерах по реформированию системы здравоохранения населения» и Национального плана развития системы здравоохранения на период до 2010 года, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13.06.07 №815, а также рассмотрения вопроса о внесении изменений в сроки выполнения и содержание мероприятий, предусмотренных указанным Планом, в соответствии с актуальными потребностями, в том числе обусловленными финансово-экономическим кризисом.