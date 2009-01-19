В Китае от птичьего гриппа умерла женщина

В Китае в суботу скончалась женщина, которая 5 января заболела опасным вирусом птичьего гриппа.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков, этот случай подтвердил Национальный центр по предотвращению и контролю болезней Китая.

“Национальный центр по предотвращению и контролю болезней в воскресенье подтвердил, что она была заражена вирусом H5N1", - говорится в заявлении властей службы здравоохранения.

Китайские врачи в воскресенье также подтвердили случай заражения вирусом птичьего гриппа двухлетней девочки на севере страны.

По данным китайского агентства Синьхуа, девочка заболела 7 января в центральной провинции Хунань, откуда 11 января была отправлена в больницу в северной провинции Шаньси.

На данный момент она находится в критическом состоянии.

Смертельно опасный для человека вирус H5N1 начал распространяться по миру с 2003 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными.