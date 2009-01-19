СЭС Кременчуга требует уволить непрошедших медосмотр

СЭС Кременчуга в Полтавской области требует немедленно отстранить от работы 1 тыс. 930 человек, которые трудятся в тяжелых условиях на вредных предприятиях и в 2008 году не прошли необходимый медосмотр.

Об этом УНИАН заявил главный санврач Кременчуга Виктор АКИМОВ.

«Мы на 38 городских предприятия направили постановления от отстранения от работы 1930 человек, которые не прошли медосмотр. Еще в декабре мы напоминали всем руководителям предприятий об окончании срока прохождения медосмотра. Некоторые наши напоминания игнорировали, и теперь мы стали действовать решительно», - сказал В.АКИМОВ.

По его слова, в случае невыполнения постановления СЭС санврачи применят мероприятия административного влияния с последующей передачей дел в прокуратуру.