Министр здравоохранения поблагодарил медиков Прикарпатья

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ поблагодарил медиков, которые проявили себя на прошлогодних стихийных бедствиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в Ивано-Франковске на торжествах по случаю присвоения статуса Национального Ивано-Франковскому государственному медицинскому университету, которые состоялись в облмуздрамтеатре имени Ивана Франко.

«Высокую благодарность выражаю вам, медикам Прикарпатья, которые так достойно проявили себя во время трагедии, разыгравшейся здесь, летом прошлого года - и за это вам большая благодарность, – сказал министр. - Также я благодарю врачей, которые достойно себя проявили во время трагедии в Евпатории».

По его словам в настоящее время тоже «ситуация непростая». Министр считает, что, несмотря на трудности, «Украина действительно становится государством и имеет достойное будущее». «Никто не рассчитывал, что Украина выдержит такой газовый удар, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ. - Но жизнь продолжается, и мы идем уверенно правильной дорогой».

Прсвоение Ивано-Франковскому медицинскому университету статуса национального министр назвал «большим событием». «Это большое событие для университета, это большой аванс, это большие сверхзадачи, которые мы себе ставим, чтобы дальше развиваться, - отметил министр. - Уверен, что эти направления, которые мы планируем сегодня в здравоохранении, будут приоритетными для Прикарпатья, для вашего университета, для того, чтобы показали пример для всей Украины как дальше нужно двигаться». По мнению министра, здравоохранение нуждается в реформировании, «очень серьезном реформировании».

«Несмотря на кризисную ситуацию, и сейчас, в этих условиях мы можем разобраться, что где не так, что нужно поправить, оглянуться и выбрать правильное стратегическое направление развития», - сказал он.

В торжествах приняли участие председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК, председатель облсовета Игорь ОЛИЙНЫК, городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, народные депутаты Украины Роман ТКАЧ и Лилия ГРИГОРОВИЧ, духовенство, коллектив медицинского университета вместе с его ректором Евгением НЕЙКО.

Министр здравоохранения, кроме торжеств, посетил медицинские заведения Ивано-Франковска.

Справка УНИАН. Министр здравоохранения В.КНЯЗЕВИЧ окончил Ивано-Франковский медицинский институт в 1964 году. Институт основан в 1945 году и за это время подготовил более 17 тысяч врачей.