В Виннице отселено 36 семей из дома, где разлита ртуть

В Виннице из девятиэтажного дома по ул. Келецкой, 111 уже отселено 36 семей (1 подъезд), где 15 января на пятом этаже был обнаружен разлив ртути.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель мэрии.

Он сообщил, что семьи отселены к родственникам и в гостиницы за счет средств городского бюджета.

В пресс-службе МЧС в Винницкой области только что сообщили, что в доме уже собрано 1,315 кг ртути и продолжатся работы по демеркуризации лестничной клетки дома.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Как сообщал УНИАН, вчера в 16.50 в Виннице, на улице Келецкой, 111, на пятом этаже девятиэтажного дома жильцы обнаружили разлив ртути. Аварийно-спасательным подразделением МЧС тогда было собрано 1,26 кг опасного вещества и по решению заместителя городского председателя 7 жильцов четырех квартир отселены.