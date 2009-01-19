Как быстро избавиться от простуды без лекарств

Организм человека не успевает привыкнуть к резким переменам погоды. В результате увеличивается число простудных заболеваний. Насморк, болит горло и надо бежать в аптеку за лекарствами. Но не спешите травить себя химией, ведь можно воспользоваться проверенными годами "бабушкиными" средствами.

Прежде всего, удостоверьтесь, что у вас не грипп, а обычная простуда. (При гриппе температура резко повышается до 39-40 градусов и упорно держится двое-трое суток. Заболевшего мучают сильный озноб, головная боль, ломота в суставах и мышцах).

Если подобных симптомов не наблюдается, то, прежде всего, нужно попарить ноги в растворе горчицы. Норма - 1 ст. ложка на 6-8 л воды. Вода должна быть достаточно горячей. Ноги опускаются в тазик, сверху прикрываются махровым полотенцем или старым шерстяным платком. По мере остывания раствора туда понемногу доливается горячая вода. Ноги держат в растворе горчицы 15-20 мин. Потом их вытирают насухо и надевают на ночь шерстяные носки.

Хороший эффект дает традиционное лечение картошкой. Картошку следует отварить в «мундире», больного накрыть с головой платком или простыней и дать ему в течение 5-10 мин. подышать горячим паром. Больному горлу поможет обыкновенный компресс из водки и воды в пропорции 1:2. Сверху горло обматывается шерстяным шарфом.

На ночь и в течение дня заботливые бабушки поили заболевших внуков чаем с малиновым вареньем. Этот старый рецепт актуален и теперь. Кроме того, простудившимся полезен мед с горячим чаем и лимоном. Облегчат состояние и заваренный в термосе шиповник, морс из клюквы или черной смородины. Поможет при простуде и куриный бульон, только он должен быть не горячим, а приятно теплым.

Не забывайте и о правильном питании. Больному и выздоравливающему после простуды человеку нельзя перегружать организм жирным мясом, сладостями и мучными изделиями. А вот молочные продукты, гречневая каша с молоком, постное куриное мясо, тушеные овощи - в самый раз.

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