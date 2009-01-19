Если часто устают и отекают ноги

После целого дня, проведенного на ногах, стоит ли удивляться тому, что ноги отекли и каждый шаг вызывает боль? Но не стоит расстраиваться, с этой проблемой можно справиться за считанные минуты. Как? Для начала устройте сеанс расслабления для ног.

Для этого вам потребуется снять с себя всю обтягивающую одежду, которая каким-либо способом могла бы стеснить ваши движения – узкие брюки, колготы и др.

Лучше всего остаться в коротеньких свободных шортиках. После этого, лягте на диван или на пол, расположившись поудобнее. Ноги необходимо приподнять над уровнем тела на тридцать сантиметров, уперев их в стену или же положив на спинку дивана. Полежите в таком положении минут пятнадцать-двадцать. Этого времени будет достаточно, для того чтобы пошел отток крови от ног, отек спал, а усталость прошла без следа.

Отлично снимают усталость и расслабляющие ванночки. Наполните ванну водой, температура которой должна быть не выше тридцати восьми градусов.

В воду необходимо добавить небольшое количество морской соли с мятным или лавандовым маслом. Эта расслабляющая ванночка способна улучшить микроциркуляцию и расслабить мышцы ног, которые так сильно устали в течение трудного рабочего дня. Сразу же после процедуры вы почувствует приятную легкость в ногах.

Не стоит забывать и о достижениях современной косметологии и медицины.

Витрины всех магазинов пестрят различными гелями, кремами и лосьонами, которые снимают отеки с ног и расслабляют мышцы. Нанесите на ноги препарат, который бы укреплял вены и снимал отеки, быстрыми движениями втирайте крем в кожу, двигаясь в направлении от щиколоток к коленям.

Уже очень скоро вы почувствуете значительно облегчение своего состояния.

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