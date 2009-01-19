Против слабоумия врачи предлагают пить кофе или чай

Кофе и чай уменьшают риск слабоумия и болезни Альцгеймера, утверждают шведские эксперты Каролинского института и Университета Куопио /Финляндия/. Исследование включало свыше тысячи пациентов от 65 до 79 лет, которых обследовали в разные периоды времени. Долгосрочное воздействие кофеина в напитках на центральную нервную систему по-прежнему неизвестно, но неврологи предполагают, что вещество обладает защитными свойствами против патологических процессов, ведущих к повреждению нервных клеток.

Участники обзора были разделены на три группы: низкий уровень потребления кофе - от одной до двух чашек кофе в день, умеренный уровень - 3-5 чашек, высокий уровень - более пяти чашек. Показатели потребления чая оценивались в двух группах: те, кто совсем не пил чай, и люди, выпивающие по чашке чая ежедневно. Было установлено, что люди, пьющие по 3-5 чашек кофе в сутки, имели самый низкий риск слабоумия в старшем возрасте, а также 65-процентное сокращение вероятности дисфункции нейронала. Чай предотвращал снижение умственных навыков в гораздо меньшей степени. Медики заключили, что диетические вмешательства позволят уберечь мозг от познавательных проблем - они предлагают регулярно пить кофе или чай.

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