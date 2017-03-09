Семейные врачи теперь будут описывать не только болезни, но и их симптомы



Как сообщили УНИАН в Минздраве, в рамках реформирования здравоохранения предусматривается внедрить в работу семейных врачей Международной классификации первичной медицинской помощи (ИСРС-2). Она действует в 40 странах мира. На сегодня около 250 тысяч семейных врачей используют в своей практике ИСРС-2.

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Классификацию разработала Всемирная организация семейных врачей (WONCA), которая объединяет более 500 тысяч семейных врачей со всего мира.

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение с WONCA о лицензионном использовании ИСРС-2 в общей практике. Отныне украинские семейные врачи официально присоединятся к глобальной сообщества медиков, которые ежедневно в своей работе используют эту простую и удобную классификацию первичной медицинской помощи.

Минздрав разрабатывает нормативно-правовую базу для использования ИСРС-2 в системе здравоохранения Украины. Также продолжается процесс создания программного обеспечения, которое призвано максимально упростить работу семейных врачей в части ведения медицинских записей пациентов и подготовки отчетности. Чем меньше времени врач будет тратить на заполнение многочисленных отчетов и форм, тем больше внимания он сможет уделять своим пациентам.

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ICPC-2 – это система, которая позволяет кодировать причину каждого отдельного обращения пациента к врачу. Это единственная система, которая позволяет классифицировать не только болезни, но и симптомы.

В основе классификации лежит визит пациента к врачу. Это базовая единица учета работы семейного врача, которая в ICPC-2 состоит из трех основных частей:

1. Причина обращения пациента к врачу (чаще всего это определенные жалобы, консультации относительно поддержания здоровья или оценка результатов анализов).

2. Диагноз (как видит проблему семейный врач).

3. Действия (что необходимо сделать в конкретной ситуации – направление на дополнительные методы обследования или направления на вторичное звено к специалистам).

В сравнении с Международной классификацией болезней – диагностической номенклатуре, которую изначально разрабатывали для классификации причин смертности, ИСРС-2 предоставляет возможность кодирования в условиях, когда невозможно установить точный диагноз.

Систему ИСРС-2 разработали специально для электронного ведения медицинских записей. Использование ИСРС-2 для получения статистических сведений и контроля качества предоставления медицинских услуг является намного более простым и более достоверным, чем ручной подсчет медицинских записей пациентов.

Международная классификация первичной медицинской помощи – это один из важных шагов комплексной программы изменений в первичном звене, которые внедряет Министерство здравоохранения.