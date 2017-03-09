В Украине снизились показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, за 9-ю неделю 2017 года (27.02 – 05.03.2017) заболели гриппом и ОРВИ 175 946 человек, из них 67,6 % – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составил 413,1 на 100 тысяч населения, что меньше на 7 % от показателя прошлой недели и аналогичных периодов последних пяти сезонов наблюдения.

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Госпитализированы 6 069 человек – 3,4 % от заболевших.

На 9-й неделе летальных случаев вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрировано.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (793,2), самый низкий – в Закарпатской (244,0 на 100 тыс. населения) областях. Ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен; темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет снизился на 12,6 % и 4,3 % соответственно.

Проведено 288 исследований образцов материала от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, из них в 37,2 % случаях получены положительные результаты. Среди выявленных респираторных вирусов доминируют вирусы парагриппа (42 %), также определены РС-вирусы (40 %), аденовирусы (18 %).

С начала эпидемического сезона методом полимеразной цепной реакции исследовано 3 341 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, среди которых в 39,9 % определена РНК вируса гриппа.

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В текущем сезоне среди положительных находок доминирует вирус гриппа типа А(H3) сезонный, доля которого равна 71 %.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 106 209 человек, что составляет 0,3 % от общего количества населения страны. Среди всех привитых доля детей составляла лишь 19 %. Из общего количества лиц из групп эпидемического и медицинского риска (8,6 млн.) было вакцинировано лишь 0,9 %.