От платы за медуслуги освободят 800 тысяч киевлян

В Киеве от платы за полученные медицинские услуги будут освобождены 800 тыс. малообеспеченных жителей столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«800 тысяч человек – моих бабушек и дедушек – они будут освобождены от этой платы, как это предусмотрено по Конституции. Но поскольку нехорошие люди-политики ввели параллельно с бесплатной медициной платную, чего нет ни в одной стране мира, нам придется адаптироваться к этим условиям», - сказал мэр, комментируя готовящееся городскими властями распоряжение о тарифах в коммунальных медицинских учреждениях.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, за медицинские услуги будут платить приезжие, в том числе иностранные граждане и богатые люди. По его словам, от введения платной медицины бюджет столицы за год пополнится на 1 млрд. долл.

На брифинге мэр также сообщил, что бюджет столицы планируется пополнить и за счет других новых источников, например, за счет повышения арендной платы для всех предприятий за помещения, которые находятся в коммунальной собственности. Процент поднятия этой ставки мэр не уточнил.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напомнил о «налоге на роскошь». «Это одна из важнейших частей антикризисных мероприятий, которые обсуждаются у меня в кабинете», - подчеркнул городской председатель. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на первом этапе такой «налог» введут на такие предметы роскоши, как дорогостоящие автомобили (больше 100 тыс. долл.), дорогие дома, яхты, элитные квартиры, большие земельные участки. Далее, по его словам, планируется обложить «налогом» пролет частных самолетов, перемещение по водному бассейну Днепра на дорогих лодках и яхтах. И заключающим этапом будет введение дополнительной платы на предметы искусства, например, картины стоимостью больше 100 тыс. долл.

Как пояснил присутствующий на брифинге советник Киевского городского председателя Сергей КИЯНИЧЕНКО, под налогом подразумевается социальный взнос. По его словам, сегодня городские власти предлагают киевлянам провести референдум по вопросу введения такого социального взноса, и соответствующее решение должно быть рассмотрено Киевсоветом после обращения более двухсот жителей Киева с предложением о референдуме.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что для пополнения бюджета власти города хотят ввести платные услуги богатым людям. Как пример, мэр привел высаживание деревьев на частных земельных участках.