Низкокалорийные продукты добавят лишнего веса

Большинство из нас отдает предпочтение низкокалорийным продуктам. Изучая этикетку, мы обращаем внимание на количество белков, жиров и углеводов и пытаемся выбрать "облегченный" вариант. Диетические тортики и обезжиренные молочные продукты кажутся нам вполне безопасными для фигуры, но этого не так. Кроме того, они зачастую вреднее калорийных вариантов.

Недавнее исследование американских ученых показало, что переход на низкокалорийную пищу выливается в ожирение, поскольку организм утрачивает способность самостоятельно регулировать суточную норму энергии.

Со временем человек начинает есть намного больше, чем ему необходимо, увеличивает порции, ест чаще, а в какой-то момент просто утрачивает чувство меры, пишет журнал "Nature".

Низкокалорийный торт – это не более чем название, которое волшебным образом действует на покупателей, которые заботятся о своей фигуре, психологическая ловушка.

"Ничего страшного, здесь минимум жиров и углеводов, от этого творожного сырка я точно не растолстею", - думает покупатель, приобретая низкокалорийное лакомство, даже не подозревая о том, что калорийность понижают за счет того, что натуральные компоненты продукта заменяют синтетическими аналогами.

В диетическом торте масло заменяют маргарином, натуральное какао – соевым шоколадом, яйца – яичным порошком и т.д.

Для вкуса добавляют модифицированные, идентичные натуральным, усилители вкуса и запаха. Чтобы торт раньше времени не испортился, его хорошенько "удобрят" эмульгаторами, стабилизаторами и консерваторами.

Низкокалорийная, диетическая кола для экспертов уже и вовсе звучит как анекдот. Импортные диетические газировки – сплошная синтетика. Сахар заменяют сахарозаменителями: сорбитом, сахарином и т.д.

Разница в калориях получается минимальная, зато постоянное применение таких диетических напитков выливается в определенные проблемы со здоровьем и добавляют лишних килограммов.

На этом обман не заканчивается. Изготовители низкокалорийных продуктов подчас сильно занижают энергетическую ценность своей продукции, чтобы она лучше продавалась. На упаковке товара указывают округленную, уменьшенную калорийность.

Результаты недавней экспертизы Международной конфедерации общества потребителей показали, что большинство популярных низкокалорийных продуктов на прилавках магазинов остаются низкокалорийными только на бумаге, вернее, на упаковке, которую обычно тщательно изучает покупатель.

Большинство продуктов после экспертизы не подтвердили свою заявленную пищевую ценность. Реальная, установленная экспертами калорийность оказалась в разы больше.

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