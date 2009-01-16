В Израиле принят закон против «тайного подкупа» врачей

Вступила в силу поправка в закон о государственном здравоохранении, обязывающая фармацевтические компании отчитываться обо всех денежных или иных пожертвованиях, перечисляемых производителями лекарств больницам, профессиональным объединениям медиков, обществам больных, больничным кассам и любым другим организациям, связанным с системой здравоохранения.

Цель поправки — обеспечить полную прозрачность отношений между медиками и производителями лекарств, вывести на поверхность возможные «конфликты интересов» в данной деликатной сфере.

Согласно новой законодательной норме, все компании, занимающиеся производством или продажей лекарственных препаратов обязаны ежегодно отчитываться перед минздравом обо всех денежных или иных пожертвованиях, сделанных ими в пользу любых учреждений и организаций, связанных с системой здравоохранения.

Срок подачи отчетов — до 1 июня каждого года. Минздрав будет публиковать отчеты для сведения общественности. Компании не обязаны называть суммы или характер пожертвований, но могут делать это по желанию.

Аналогичные законодательные нормы действуют в ряде штатов США и считаются важным инстументом выявления «посторонних интересов» в системе здравоохранения, сообщает Ynet. В Израиле закон пока принят на двухлетний «испытательный срок», после чего будет принято решение о его продлении и, если потребуется, корректировке.

В минздраве подчеркивают, что законодатели совершенно не имеют намерения сократить объемы финансирования исследований фармацевтическими компаниями.

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