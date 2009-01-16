В Крыму объявлено штормовое предупреждение
12:37, 16 января 2009Страна
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Значительное ухудшение погоды
В Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.
«С 16 по 17 января на территории Автономной Республики Крым ожидается значительное ухудшение погодных условий», - говорится в сообщении МЧС Крыма.
Так, возможны сильные дожди с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица и усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
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